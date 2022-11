Kritische Nederlandse journalist: “België maakt 1 procent kans tegen Kroatië. En geef die coach daarna een schop onder zijn kont”

Chef voetbal van onze Nederlandse zusterkrant De Telegraaf Valentijn Driessen staat erom bekend kritisch naar Oranje te kijken, maar ook van de Rode Duivels heeft hij op dit WK geen hoge pet op. Hij keek naar de wedstrijd tegen Marokko, zag dat het slecht was en heeft weinig hoop op een kentering tegen Kroatië. “Axel Witsel moet je nooit meer selecteren”, zei hij in onze dagelijkse WK-podcast Sjotcast.

Driessen voorspelde dat de Rode Duivels na de tweede ronde terug naar huis zouden moeten, maar na de 2-0-nederlaag tegen Marokko is het zelfs niet zeker of de Rode Duivels die tweede ronde halen.

“Ik heb die bewerkte foto gezien van die Rode Duivels met dat grijze haar… (lacht) Als je die ziet, dan gaan ze ook die tweede ronde niet halen. Maar mijn God, wat was het slecht tegen Marokko. Geen enkele speler is me in positieve zin opgevallen. De meest negatieve was Axel Witsel… Zoals hij in de slotfase van de wedstrijd, toen België moest komen, begon te pingelen zonder enige rugdekking terwijl hij opgejaagd werd door twee spelers van Marokko... Per toeval kreeg hij nog een vrije trap mee die er helemaal geen was. Neen, deze Axel Witsel is einde verhaal, die moet je nooit meer selecteren zoals je veel Belgen nooit meer moet selecteren. Deze Gouden generatie heeft het geweldig gedaan, al hebben ze geen prijs gewonnen -in die zin lijken ze op Nederland-, maar je moet nu een nieuw elftal bouwen en die coach een schop onder zijn kont geven.”

Gevraagd naar hoeveel kans de Belgen maken tegen Kroatië is Driessen duidelijk: “Nou, je hebt altijd een kans. Dus 1 procent.”

Driessen is ook kritisch voor de eigen Nederlandse nationale ploeg, waarvan hij vindt dat ze veel te behoudend speelt. “De wedstrijd tegen Qatar was een parodie op het Nederlands voetbal. Echt schandalig. Ik viel bijna in slaap. Mijn collega die het verslag maakte, titelde: slaapwandelend naar de achtste finales. Dit biedt geen enkele houvast.”

