Porno voor snookerfans: wereldtopper Judd Trump pakt uit met waanzinnige pot en de achtste 147 uit zijn carrière

Judd Trump maakte dinsdag gehakt van Mitchell Mann op Scottish Open. De ex-wereldkampioen won met 4-0 in Edinburgh. ‘The Ace in the Pack’ deed dat met fantastisch snooker. Trump begon zijn match met een maximumbreak van 147, de achtste uit zijn carrière.

“Wanneer ik zag dat er een 147 op tafel lag? Toen hij de bal veilig probeerde te spelen, maar de eerste rode open liet liggen. Toen dacht ik: ja, de ballen liggen er goed voor”, lachte Trump.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het beslissende frame pakte Trump ook nog eens uit met een kandidaat voor pot van het seizoen. De witte bal lag tegen de rand, maar de Engelsman zag een kans op een ‘plant’. Een shot waarbij er via twee of meer ballen een pot gemaakt worden. Het resultaat was briljant.