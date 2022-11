De voorbije maanden woedde in de rechtbank een hevige strijd tussen Kardashian en West. De twee waren in februari 2021 in onmin uit elkaar gegaan na een relatie van acht jaar, toen de realityster de scheiding aanvroeg. Maar wat er dan met hun geld en hun vier kinderen zou gebeuren, daar raakten ze het maar niet over eens.

Tot nu. De twee hebben een akkoord gevonden en de papieren daarvoor zijn ingediend. De voogdij over de kinderen North (9), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (3) gaan ze delen, al gaan die het grootste van de tijd bij hun moeder doorbrengen. De belangrijke beslissingen over het welzijn van de kinderen moeten ze wel samen nemen, en alle uitgaven voor hun veiligheid en hun onderwijs gaan de twee delen. Daarnaast gaat West elke maand 200.000 dollar (193.000 euro) alimentatie betalen aan zijn ex-vrouw.

Het is best verrassend dat de twee tot een akkoord zijn gekomen, want de voorbije maanden leek West (45) - wiens wettelijk naam nu Ye is - het noorden helemaal kwijt. Hij kwam meer in het nieuws met antisemitische uitspraken en andere uitspattingen dan met muzikaal of ander goed nieuws. Kardashian (42). Veel bedrijven waar hij mee samenwerkte keerden hem sindsdien de rug toe en hij daagde zelfs eens niet op in de rechtbank. Hij houdt ondertussen wel vol aan zijn voornemen om in 2024 net als in 2020 kandidaat te zijn om president te worden in de VS.