Personen met handicap krijgen eenmalig hoger persoonlijk budget

Meerderjarige personen die zorg en intensieve ondersteuning nodig hebben, hebben recht op een persoonsvolgend budget (PVB). De hoogte van dat budget is afhankelijk van de nood aan ondersteuning. Kinderen met een handicap hebben recht op een persoonlijke-assistentiebudget (PAB), bedoeld voor de financiering van de assistentie thuis of op school.

Die persoonlijke budgetten worden normaal gezien eenmaal per jaar verhoogd. Maar door de stijgende inflatie heeft de Vlaamse regering beslist een extra indexering toe te kennen. “Door de uitzonderlijk hoge inflatie dit jaar, is er beslist om de PAB- en PVB-budgetten eenmalig te verhogen. Op die manier bieden we een antwoord op de stijgende personeelskosten en vermijden we dat budgethouders hier zelf uit eigen middelen in tegemoet moeten komen”, aldus minister Crevits.

De Vlaamse regering trekt hiervoor 7,5 miljoen euro uit. Het is de bedoeling het extra budget dit jaar nog uit te keren.