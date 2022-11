Man (38) krijgt nooit geziene dwangsom van 420.000 euro wegens verspreiden van wraakporno

Het koppel ging uiteen in 2020. Enkele weken nadien kwamen expliciete beelden van de vrouw online. De man bekende dat hij de beelden had gedeeld en op pornowebsites had geplaatst. Desondanks bleven beelden online verschijnen.

De vrouw diende eind december 2020 uiteindelijk een eenzijdig verzoekschrift in tegen haar ex-vriend en Google bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Die beval alle beelden te laten verwijderen, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk.

Maar begin september 2021 bleek dat opnieuw 42 beelden online te vinden waren. De advocaat van de vrouw liet voor 420.000 euro beslag leggen bij de man, meer bepaald op zijn huis. In sepember 2022 gaf de beslagrechter de vrouw gelijk. De rechter oordeelde dat de man onvoldoende inspanningen heeft geleverd om de beelden te verwijderen. Volgens de advocaten van het slachtoffer is er sprake van belangrijke precedentswaarde wegens de hoge dwangsommen. Het vonnis is ook opmerkelijk omdat er nog geen strafrechtelijke uitspraak is over de zaak.