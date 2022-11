Leider extreemrechtse militie Oath Keepers schuldig aan opruiing na bestorming Capitool

In de Verenigde Staten zijn dinsdag na een twee maanden durend proces voor het eerst deelnemers van de aanval op het Capitool in Washington schuldig verklaard aan opruiing. Het gaat om de oprichter van de extreemrechtse militie Oath Keepers, Stewart Rhodes, en een tweede lid van de militie. De twee riskeren 20 jaar cel en kennen in de lente van 2023 hun straf.

Rhodes, een ex-militair bekend voor zijn ooglapje en vurige tirades, en vier lokale verantwoordelijken van de militie – Kelly Meggs, Thomas Caldwell, Jessica Watkins en Kenneth Harrelson – werden ervan beschuldigd op 6 januari 2021 het Capitool te hebben bestormd met een duizendtal andere aanhangers van Donald Trump.

LEES OOK. Donald Trump officieel gedagvaard door commissie die bestorming op Capitool onderzoekt

Volgens de akte van beschuldiging hadden de Oath Keepers “samengezworen om zich met geweld te verzetten tegen de legale overdacht van de presidentiële macht”. Zo zou Rhodes al vanaf november 2020 zijn troepen zijn beginnen te verzamelen. “We gaan er niet uit geraken zonder burgeroorlog”, schreef hij twee dagen na de presidentsverkiezingen op een berichtenapp. Zelf drong Rhodes het Capitool niet binnen, maar hij coördineerde, “als een generaal op het slagveld”, van buitenaf zijn troepen over de radio.

© REUTERS

De vijf beklaagden werden allen veroordeeld voor obstructie van een officiële procedure, waarop een maximumstraf van 20 jaar cel staat. Stewart Rhodes en Kelly Meggs werden daarnaast ook veroordeeld voor opruiende samenzwering, waar eveneens 20 jaar celstraf op kan staan. Drie andere leden van de Oath Keepers werden door de jury na drie dagen van beraadslaging vrijgesproken van die tenlastelegging. Er waren ook veroordelingen voor samenzwering om een officiële procedure en de taken van een agent tegen te houden, en voor burgerlijke onrust en schriftvervalsing.

De advocaten van de beklaagden reageerden dat ze geloven dat hun cliënten een eerlijk proces kregen, maar dat ze “uiteraard” toch ontgoocheld zijn. Er zou zeker tegen de veroordeling van Rhodes voor opruiende samenzwering beroep aangetekend worden.

Sinds de bestorming van het Capitool, waarbij vijf doden vielen, zijn al meer dan 870 personen opgepakt, een honderdtal van hen kreeg al een gevangenisstraf vanwege gewelddaden tegen de politie. Rhodes en co. zijn echter de eersten die zich moesten verantwoorden voor opruiing, een aanklacht gebaseerd op een wet die na de burgeroorlog werd aangenomen om de laatste zuidelijke rebellen te onderdrukken.

Reacties: “Trump moet bang zijn”

Agent van de Capitoolpolitie Harry Dunn zat op de eerste rij in de rechtbank toen het vonnis werd uitgesproken. “Het was emotioneel, ik had niet verwacht dat ik daar zou huilen. Ik waardeer de jury en justitie. Bedankt om gerechtigheid te verkrijgen voor niet alleen mij en mijn collega-agenten, maar voor de Verenigde Staten.”

Minister van Justitie Merrick Garland en FBI-topman Christopher Wray reageerden in een verklaring dat deze veroordelingen tonen dat pogingen om de democratie te ondermijnen niet getolereerd worden en dat relschoppers die de wet braken tot verantwoording zullen worden geroepen.

Democratisch volksvertegenwoordiger Jamie Raskin, een van de leden van de parlementaire onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool zei dat de veroordelingen bewijzen dat het rechtssysteem werkt. Hij ziet het ook als een erkenning van het werk van de onderzoekscommissie.

Voormalig politieagent van Washington DC Michael Fanone, die in het Capitool was tijdens de bestorming, zei in een reactie aan CNN te hopen dat het vonnis zal dienen als een “leermiddel voor veel Congresleden en veel Amerikanen die niet geloven dat 6 januari ernstig was, dat het een serieuze aanval was op onze democratie”. Volgens Fanone bewees het aangeleverde bewijs “dat Stewart Rhodes en ten minste één van zijn samenzweerders betrokken waren bij een opruiende samenzwering om de regering van de Verenigde Staten omver te werpen door middel van geweld”.

De voormalige agent wees erop dat de parlementaire onderzoekscommissie volgens hem zorgvuldig verbanden heeft blootgelegd tussen oud-president Donald Trump en leiders van de Oath Keepers en andere rechtse groeperingen. “Dus als ik de voormalige president en veel van zijn bondgenoten was, zou ik staan trillen op mijn benen bij het zien van deze vonnissen.”