Chinese astronauten aangekomen in ruimtestation

De nieuwe bemanning van het Chinese ruimtestation Tiangong (Hemels Paleis) is enkele uren na het vertrek vanop de basis Jiuquan in het noordwesten van China op haar bestemming aangekomen.

De Chinese staatstelevisie meldde dat de drie astronauten Fei Junlong, Deng Qingming en Zhang Lu na een zes uur durende vlucht en koppelmanoeuvre het station betraden. Ze werden er begroet door de huidige bemanningsleden Chen Dong, Liu Yang en Cai Xuzhe.

De zes taikonauten zullen vijf dagen lang samen in het ruimtestation leven en werken. Daarna keert de oude bemanning terug naar de aarde, terwijl de nieuwe bemanning zo’n zes maanden in de ruimte zal verblijven.

Mars en de maan

Het ‘Hemelse Paleis’ vliegt op ruim 400 kilometer boven de aarde. De bouw van het ruimtestation begon vorig jaar met de lancering van de eerste module, Tianhe (Hemelse Harmonie). Dit jaar werd de installatie uitgebreid met de tweede en derde module, Wentian (Zoektocht naar de Hemel) en Mengtian (Dromen van de Hemel). De bouw is inmiddels afgerond en het Hemelse Paleis is klaar voor de oplevering.

China is bijzonder ambitieus. Het land bracht in 2003 voor het eerst zelf iemand in de ruimte. Het was het derde land dat daarin slaagde, na de Sovjet-Unie (Rusland) en de Verenigde Staten. China zette vorig jaar met succes een robotjeep op Mars en landde in 2019, als eerste, op de achterkant van de maan. Andere landen doen zulke projecten het liefst samen met anderen, maar Peking werkt bij voorkeur alleen.

Het ruimtetuig met de drie taikonauten wordt gelanceerd. — © AFP