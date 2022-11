Demir neemt collega-minister Brouns op de korrel: “Als ik zoiets zou doen, zou het kot te klein zijn”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft dinsdag in het Vlaams Parlement stevige kritiek gegeven op haar collega van Landbouw Jo Brouns. Volgens Demir haar heeft haar cd&v-collega een nieuw Vlaams plan voor de omzetting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingediend bij de Europese Commissie zonder haar daarbij te betrekken en zonder het dossier eerst te bespreken in de regering. “Als ik dat zou doen in het stikstofdossier, dan zou het kot te klein zijn”, aldus Demir in antwoord op een vraag van Groen-parlementslid Mieke Schauvliege.

De manier waarop Vlaanderen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - met daarin meer aandacht voor duurzame landbouw met respect voor milieu en klimaat - wil omzetten, botste eerder dit jaar al op kritiek vanuit Europa. De Europese Commissie twijfelde er onder meer aan of de Vlaamse voornemens wel voldoende bijdragen aan een sterkere milieubescherming, betere biodiversiteit en meer klimaatactie. Vlaanderen moest bijsturen en Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns moest tegen het einde van dit jaar een definitief plan voorleggen.

Volgens minister Demir heeft Brouns dat nu ook gedaan, maar heeft de cd&v-minister die plannen ingediend zonder dat zij betrokken was. “Hij heeft het GLB gewoon ingediend bij de Europese Commissie. Nadien heeft hij het doorgestuurd naar de Vlaamse regering”, aldus minister Demir. Zij is duidelijk ‘not amused’ met die gang van zaken. “Toen mijn diensten voor het nieuwe mestactieplan (MAP7, nvdr) nog maar dingen gingen aftoetsen, was het kot al te klein”, sneert de N-VA-minister.

“Collega Brouns moet het zelf weten. Als hij rechtszekerheid wil voor de boeren, dan denk ik dat het vijf na twaalf is om te horen wat de bezwaren zijn bij de verchillende diensten. We zullen zien wat er uit het verdere overleg komt. Maar ik vind dat het ver gekomen is dat men zoiets eerst indient bij de Europese Commissie en dan pas naar de regering gaat. Ik zou het eens moeten doen met het MAP”, aldus nog Demir.

“Dit is zeer kwalijk en zeer ernstig”, reageerde Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. “Dit toont aan dat u en minister Brouns niet meer kunnen samenwerken rond dossiers die betrekking hebben tot landbouw, milieu en natuur. Dit zal leiden tot rechtsonzekerheid voor landbouwers en natuur”, aldus Schauvliege.