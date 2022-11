Messi moet zich wreken tegen Lewandowski, Fransen gaan voor 9 op 9 en Martinez komt langs: dit mag u vandaag verwachten van het WK

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten.

Welke matchen staan op het menu?

16u00 Australië - Denemarken

16u00 Tunesië - Frankrijk

20u00 Polen - Argentinië

20u00 Saudi-Arabië - Mexico

Welke partij moet u zeker volgen?

Die tussen Polen en Argentinië, sowieso. Daar zit de meeste spanning op, want na de 3 op 6 is het nog lang niet zeker dat Lionel Messi in het toernooi kan blijven. De zevenvoudige Gouden Bal brak de ban tegen Mexico, maar moet dat ook tegen Polen doen. De vorige confrontatie met Robert Lewandowski viel trouwens ietwat tegen. Dat was de 8-2-nederlaag met Barcelona tegen Bayern, twee jaar geleden.

Welke speler moet u in de gaten houden?

Doe maar Aurélien Tchouaméni (22) bij Frankrijk. Met de blessures van Kanté en Pogba dachten sommigen misschien dat het middenveld een stuk minder zou zijn dan op het vorige WK. Maar naast de wat ervarener Adrien Rabiot toont Tchouaméni dat hij de toekomst is. Real Madrid legde vorig jaar natuurlijk niet voor niks 80 miljoen euro op tafel om het talent bij het Monaco van Philippe Clement weg te halen.

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

Axel Disasi (24) is de enige speler bij Les Bleus die nog geen cap achter zijn naam heeft. Weinig hoopgevende statistiek voor de verdediger, want het is al geleden van 1986 dat een Fransman tijdens een WK zijn debuut maakte. Dat was Albert Rust, die in doel stond in de gewonnen kleine finale tegen België – zijn enige interland ooit.

Wat gebeurt er naast het veld?

Het is Matchday -1 voor de Rode Duivels, dus we maken ons weer op voor een persconferentie met Roberto Martinez. Om 12 uur Belgische tijd blikt de bondscoach vooruit op het allesbeslissende duel tegen Kroatië. Ook aanwezig isTimothy Castagne, tenzij er natuurlijk weer een last minute wijziging wordt doorgevoerd.