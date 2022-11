Het is niet omdat de inflatie nu wat is gedaald, dat het leven hier plots ook goedkoper is geworden. — © Dirk Kerstens

“Het grootste lichtpunt? De inflatie is eindelijk gedaald”, zegt econoom Stijn Baert (UGent), lid van de indexcommissie. Er is een knik in de curve en dat is goed nieuws. Maar sommige lichten staan toch nog op knipperstand.