Louis van Gaal blijft geloven in wereldtitel, maar spreekt wel met twee woorden na zege tegen Qatar: “Het shirt van Nederland weegt zwaar”

Geen sprankelende zege voor Oranje tegen Qatar, maar het gaat wel als groepswinnaar naar de tweede ronde. Bondscoach Louis van Gaal blijft in de missie van Oranje geloven en beoogt nog steeds de wereldtitel, maar hij spreekt wel met twee woorden.

“Ik vond het geen hobbelig parcours”, zei Van Gaal bij de NOS. “We zijn eerste in onze groep geworden met een aantal spelers die de laatste maanden amper gespeeld hebben en waarbij we ook wat jongens zoals De Jong en Gakpo op het einde nog wat konden sparen. Dat is alles wat we moesten doen. Al merk ik ook dat het shirt van Nederland voor verschillende spelers zwaar weegt en voor andere ook helemaal niet. Bij Gakpo ervaar ik dat bijvoorbeeld niet, maar bij andere spelers wel.”