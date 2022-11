Jonge Brit (21) krijgt rondleiding in verlaten appartementsblok van arbeidsmigranten in Qatar: “Spookachtig en rauw, maar ook erg ruim”

Rob Dawley (21) is in Qatar om voor het Engeland te supporteren, maar wil ook “de andere kant” van het land ontdekken. Daarom trok hij naar Mesaieed, een belangrijke Qatarese havenstad. Daar ontdekte hij een appartementsblok met 25 tot 30 verlaten flatgebouwen die de gastarbeiders huisvestte die de stadions voor het WK bouwden. De jonge Brit slaagde erin een rondleiding te versieren, en deelde de beelden op sociale media.

Dawley werd eerst tegengehouden door borden die hem de toegang verboden en durfde naar eigen zeggen niet “over het hek springen, want het is nog steeds Qatar”. Maar twee bewakingsagenten waren bereid om hem een rondleiding te geven “omdat de flatgebouwen binnenkort worden afgebroken”.

Ze namen hem mee voorbij de verbodsborden en toonden hem een flat waar volgens hen tien migranten samen woonden. “Het heeft iets spookachtigs en rauw”, klinkt het in zijn video die intussen al miljoenen keren werd bekeken. “Maar ook erg ruim.”

Al beseft Dawley dat er wellicht heel wat mensen samenwoonden en het dan niet meer zo aangenaam vertoeven was in de appartementen. “Ik ken natuurlijk de levensomstandigheden niet, want er is niemand meer”, klinkt het nog. “Maar het is beter dan mijn kot op de universiteit.”