Eerste prijs voor The Haunted Youth of gaat Stromae met alles lopen? Dit zijn nominaties voor de MIA’s 2022

Hij heeft thuis al zeventien exemplaren staan, maar met negen nominaties is recordhouder Stromae ook dit jaar de grote favoriet voor de Music Industry Awards (MIA’s). Ook enkele Limburgse artiesten mogen op 26 januari afzakken naar Paleis 12 om misschien wel een MIA in ontvangst te nemen.

Beste album, pop, hit van het jaar, live act, videoclip,... Er zijn niet veel categorieën waarin Stromae zijn naam niet genoemd zal worden tijdens de uitreiking van de MIA’s. Met negen nominaties doet hij het nog net beter dan Charlotte Adigéry en Bolis Pupul, die acht keer kans maken. Kunnen er dan ook een mooie avond van maken: Angèle (zeven nominaties), Pommelien Thijs (vijf) en Camille, Metejoor en Oscar and the Wolf (elk vier).

Alkenaar Joachim Liebens mag dan weer voor de eerste keer naar het muziekfestijn. De frontman van The Haunted Youth, die onlangs zijn debuutalbum uitbracht, heeft meteen drie nominaties op zak. Als hij bekroond wil worden voor zijn doorbraak moet hij voorbij Berre, BLUAI en Pommelien Thijs. In de race voor beste groep staat hij tegenover Clouseau, het Antwerpse hiphopduo blackwave. en Charlotte en Bolis. Dat laatste duo vormt ook concurrentie in de categorie beste alternative, net als Sylvie Kreusch en Tamino.

Regi mocht tijdens de vorige editie nog twee MIA’s mee naar huis nemen en kan dat nummertje begin 2023 nog eens overdoen. Hij is genomineerd voor beste dance - een categorie waarin hij al vier keer won (solo of met Milk Inc.) - en kan ook bekroond worden als beste producer. Dana Winner hoort voor de eerste keer in haar carrière bij de genomineerden. De Hasseltse neemt het op tegen Helmut Lotti, Margriet Hermans en Willy Sommers in ‘Vlaams populair’.

Het publiek kan tot en met zondag 11 december via mias.be stemmen voor hun favoriet in elf categorieën. Daarnaast beslist de muzieksector over de winnaars in de zes resterende categorieën.

Wie op donderdag 26 januari live bij de awardshow wil zijn in Paleis 12 (Brussel), kan tickets kopen via mias.be of paleis12.com.