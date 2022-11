FIBA Europe Cup: geen prestigewinst voor Telenet Giants Antwerp tegen Hapoel Haifa

Zonder de Amerikaan Reggie Upshaw, die met een hielblessure uit voorzorg voor de partij van vrijdag in de Lotto Arena tegen Charleroi rust en behandeling kreeg van kinesist Koen Embrechts, nam Telenet Giants Antwerp een knappe start. Spencer Butterfield en Royce Hamm zorgden na 9-14 en met de steun van Thijs De Ridder voor een 13-23 bonus. Brandon Anderson had intussen een sterke invalbeurt gemaakt op de guard-positie en in begin van het tweede kwart flikkerde er nog steeds een tienpuntenbonus (17-27) op het scorebord. Acht gemiste vrijworpen (3 op 11) in de eerste helft en balverliezen zorgden voor een Israëlische remonte. Spencer Weisz met twee driepunters en Amit Simhon realiseerden na 23-27 mee voor de 34-33 bonus voor Hapoel Haifa. De Giants scoorden slechts 13 punten in het tweede kwart maar trokken toch de kleedkamer in met slechts een 36-35-achterstand. In het derde schuifje bleef Hapoel Haifa lichtjes domineren (47-43 en 50-46) maar bleef Telenet Giants Antwerp, ondanks nieuwe gemiste vrijworpen, toch aanklampen. Jean-Marc Mwema en Roby Rogiers verkeerden wel in foutenlast maar via Royce Hamm begonnen de Antwerpenaars in deze havenclash met slechts een 57-52 achterstand aan de slotperiode. De shotselectie van de Giants werd pover, de balverliezen namen toe en in de rebound werden ze gedomineerd. Meer had Shawn Jones niet nodig om Haifi een 64-54 voorsprong te bezorgen. Spencer Butterfield dropte met een bom nog wel de 69-62, maar in de slotfase bleef Hapoel Haifa net iets sterker. Het team uit Israël kwalificeert zich met het Turkse Gaziantep in poule B voor de Last 16 van de FIBA Europe Cup.

Kwarts: 13-23, 23-12, 21-17, 18-14

Telenet Giants Antwerp: Anderson 11, Smout 2, Hamm 16, Van Cleemput 0, D’Espallier 0, De Ridder 9, Butterfield 11, Bradford 2, Rogiers 7, Mwema 6