Veldbestormer met regenboogvlag is niet meer welkom op WK: “Infantino heeft mij geholpen”

Op Instagram verdedigde Mario Ferri (35) zijn actie: “Het overtreden van de regels voor een goed doel, is nooit een misdrijf”. Maar de organisatoren zijn het daar niet mee eens.

“Als gevolg van zijn actie, en dit zijn praktijken die geregeld voorkomen, is zijn Hayya-kaart geannuleerd en het is hem verboden om nog wedstrijden op dit toernooi bij te wonen”, meldde de FIFA in een persbericht.

De Hayya-kaart, uitgegeven door de Qatarese autoriteiten, doet tegelijk dienst als tijdelijk visum om het emiraat binnen te geraken, als kaart voor het openbaar vervoer en als stadionpas.

Ferri ontmoette ook FIFA-voorzitter Infantino. “Hij vroeg mij waarom ik dit had gedaan?”, zei hij tegen de Catalaanse radio RAC1. “Want hij vond het gevaarlijk. Maar heeft mij persoonlijk geholpen om vrij te komen.”

De 35-jarige Ferri liep maandag tijdens de match Portugal-Uruguay het veld op met een regenboogvlag. Op zijn T-shirt stonden steunbetuigingen voor Oekraïne en Iraanse vrouwen.