De videoclip van ‘Thriller’ duurt maar liefst 14 minuten. MTV betaalde 1 miljoen dollar voor de exclusieve rechten en zond de clip tot twee maal per uur uit — © rr

Een plaat met alleen maar ‘killers’. En een videoclip die de wereld liet daveren. Met Thriller, vandaag precies 40 jaar oud, schudde Michael Jackson de muziekindustrie voorgoed dooreen. Maar het scheelde niets of de gevallen King of Pop zette het best verkochte album aller tijden bij het vuilnis.