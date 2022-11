Iggy Azalea onderging rugoperatie: “Ik kon drie weken niet wandelen”

“Wil je een gek verhaal horen?” Zo start Iggy Azalea een ‘draadje’ op Twitter waarin ze vertelt dat ze een rugoperatie moest ondergaan. “Ik moest naar Australië reizen om een film op te nemen, maar net voor ik vertrok had ik een - naar wat ik dacht - nogal alledaagse operatie aan mijn rug om problemen op te lossen die ik had, nadat ik twee zomers getoerd had met een blessure.”

Maar die ingreep was blijkbaar niet zo alledaags als de Australische rapper dacht. Er waren complicaties bij haar herstel en ze eindigde in een bed “gekoppeld aan miljoenen machines”. Ze had zo veel pijn dat ze zich drie dagen na haar operatie niet meer herinnert. “Ik wandelde drie weken niet, enkel om naar het toilet te gaan. Je zou geshockt zijn hoe zwak je kan worden als je niet beweegt.”

Een week geleden zeiden de dokters dat ze opnieuw mocht bewegen. Ze doet opnieuw kleine oefeningen en haar rug wordt opnieuw sterker. “Ik zal voor 100 procent herstellen. Mijn doel is om tegen kerstmis opnieuw in goede gezondheid te zijn”, schrijft ze vastberaden.

Maar het was toch een hele mentale uitdaging voor de rapper. “Niks zelf kunnen doen en geen antwoorden hebben over wanneer je zal herstellen. Dat was het moeilijkste deel.” In die bewuste film zal ze uiteindelijk niet verschijnen, maar toch is Azalea dankbaar dat ze het licht aan het einde van de tunnel ziet. “Ik denk dat ik hierna serieus ga fitnessen. Ik waardeer mijn lichaam op een hele nieuwe manier na deze ervaring.”