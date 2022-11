Diepenbeek

De crisis is nu ook voelbaar in de reissector. Daar merken ze dat mensen steeds langer wachten met het boeken van een reis. Volgens de reisbureaus komt dat door de hoge energieprijzen die blijven aanhouden. Bij reisbureau De Zigeuner in Diepenbeek merken ze dat mensen er steeds vaker voor kiezen om last minute te boeken.