Rouwregister voor ere-gouverneur Harry Vandermeulen

Hasselt

In de ere-hal van het provinciehuis in Hasselt ligt sinds vanmorgen het rouwregister voor Harry Vandermeulen ter ondertekening. De ere-gouverneur, in 1978 opvolger van Louis Roppe, overleed op 94-jarige leeftijd. Huidig gouverneur Jos Lantmeeters en de deputatie waren de eersten vanmiddag om hun medeleven uit te drukken. En er was ook een onverwachte gast op de afspraak. Een tijdsgenoot, een oude strijder, maar ook een politieke tegenstander in het provinciehuis.