VS overwegen Wagner-groep terroristische stempel te geven

De Amerikaanse regering overweegt de Russische Wagner-groep te bestempelen als een terroristische organisatie, zeggen ingewijden. De stap zou het militaire huurlingenbedrijf moeten hinderen in zijn groeiende betrokkenheid in de oorlog in Oekraïne en conflicten in Afrika, door leden te vervolgen en bezittingen in beslag te nemen. Een definitief besluit is nog niet genomen, benadrukken de bronnen tegen persbureau Bloomberg.