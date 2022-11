André Gyselbrecht (72) mag straf thuis uitzitten met enkelband: opdrachtgever Kasteelmoord niet meer naar gevangenis

Een tweetal weken geleden was Gyselbrecht, die de voorbije maanden geregeld al eens tijdelijk de gevangenis mocht verlaten voor beperkte detentie, voor de strafuitvoeringsrechtbank verdwenen. Zijn vraag: de gevangenis mogen verlaten en onder voorwaarden, waaronder een enkelband, zijn straf verder thuis mogen uitzitten. Daar heeft hij groen licht voor gekregen. Zijn enkelband werd dinsdag geplaatst en hij zal opgevolgd worden door een justitieassistent.

De 72-jarige André Gyselbrecht, een voormalige huisarts, werd in 2019 tot 21 jaar gevangenis veroordeeld voor zijn aandeel in de Kasteelmoord. Hij had volgens de rechtbank de opdracht gegeven voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens, die op 31 januari 2012 doodgeschoten werd in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene.