Tongeren

In Tongeren maakt men zich op voor de negentiende editie van de Kroningsfeesten. Het zevenjaarlijks event zal van 2 tot en met 9 juli plaatsvinden in het centrum van de Eburonenstad. Meer dan 3.000 figuranten nemen deel aan de vier processies en avondspelen op de Grote Markt. Het evenement lokte in 2016 meer dan 300.000 toeschouwers.