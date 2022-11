Donderdag is het zover: Stéphanie Frappart is de eerste vrouwelijke scheidsrechter die WK-match leidt

Stéphanie Frappart gaat als eerste vrouw een WK-wedstrijd leiden. De 38-jarige Française is door de Wereldvoetbalbond (FIFA) aangeduid als ref voor het duel tussen Costa Rica en Duitsland (20 uur) op de derde speeldag in groep E.

Stéphanie Frappart was eerder al vierde scheidsrechter tijdens de wedstrijden Mexico-Polen en Portugal-Ghana.

Stéphanie Frappart, de Rwandese Salima Mukansanga en de Japanse Yoshimi Yamashita zijn de drie vrouwelijke scheidsrechters die deel uitmaken van de 36 veldscheidsrechters voor dit WK.De Braziliaanse Neuza Back, de Mexicaanse Karen Diaz Medina en de Amerikaanse Kathryn Nesbitt behoren tot de 66 assistent-scheidsrechters.

Frappart was al de eerste vrouwelijke scheidsrechter geworden in de Franse tweede klasse (2014), in de Ligue 1 (2019), in de Europese Supercup (augustus 2019), in de Champions League (december 2020) en in de finale van de Coupe de France (7 mei).