Belgische clash op WTA Andorra: Alison Van Uytvanck klopt Yanina Wickmayer en gaat naar tweede ronde

Alison Van Uytvanck (WTA 55) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA125-toernooi in Andorra (hard/115.000 dollar). Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, versloeg in de eerste ronde in een Belgisch onderonsje Yanina Wickmayer (WTA 334) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 28 minuten.