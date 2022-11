Vijf verdachten blijven aangehouden voor cokehandel via taxibedrijven in Sint-Truiden

Sint-Truiden

In het onderzoek naar een cocaïnehandel via taxibedrijven in Sint-Truiden bevestigde de raadkamer dinsdag de aanhouding van vijf verdachten. Zij blijven voorlopig in de cel. Aan een zesde verdachte werd uitstel verleend.

De zaak kwam uit nadat de bende verraden werd door versleutelde berichten die werden verstuurd via beveiligde telefoons. Tijdens de SKY ECC-kraak van de federale gerechtelijke politie kwamen de criminele activiteiten naar buiten. Een groot onderzoek naar de drugshandel via Truiense taxibedrijven werd opgestart en leidde vorige week woensdag tot zestien huiszoekingen. Daarbij werden dertien arrestaties verricht. Tien arrestanten werden vervolgens bij de onderzoeksrechter voorgeleid en zes van hen werden daarbij aangehouden. Zij verschenen dinsdag voor de raadkamer. Daar werd de aanhouding van vijf personen bevestigd. Aan de zesde verdachte werd uitstel verleend.

Cash en luxegoederen

B.B. uit Sint-Truiden is een van de verdachten die bij de invallen werd aangehouden en wordt beschouwd als een spilfiguur. Hij is een telg van een bekende ondernemersfamilie uit de regio en zou de taxi’s van het eigen bedrijf hebben gebruikt om de cocaïne te vervoeren. B.B. kreeg daarbij de hulp van kompaan T.B. die vier jaar geleden ook een taxibedrijf oprichtte. Via die firma zou hij hebben meegewerkt aan de drugshandel.

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken voert het onderzoek. Tijdens de invallen van woensdag namen ze grote sommen cash, cocaïne en luxegoederen in beslag. Ook de taxi’s waarmee de drugstransacties werden uitgevoerd zijn in beslag genomen. In totaal werden acht voertuigen gerechtelijk getakeld. ppn