Limburg laat straatverlichting branden, maar vlak over de provinciegrens gaat het licht uit

In Limburg blijft de straatverlichting nog branden, maar net over de provinciegrens gaan op de meeste plaatsten het licht uit. Onder andere in Geetbets, Bekkevoort en Zoutleeuw hebben ze al beslist de straatverlichting uit te laten.

In Vlaams-Brabant hebben al verschillende gemeentes beslist de straatverlichting uit te laten. Het gaat alvast om Bekkevoort, Linter, Zoutleeuw, Kortenaken, Tielt-Winge, Geetbets, Herne, Galmaarden, Gooik en Pepingen. In sommige gemeentes zijn de lichten al sinds oktober gedoofd, in andere gaat de maatregel vanaf december in.

De straatverlichting gaat ‘s avonds steeds uit om 23 uur tot de ochtend erop om 5 uur. Op gewestwegen blijft de verlichting gewoon branden. De gemeenten halen de hoge energieprijzen als reden aan. Door de lichten te doven, worden besparingen opgetekend van 190.000 euro tot 500.000 euro per jaar.

De gemeentes Vilvoorde, Wemmel, Grimbergen, Machelen en Meise doven hun straatverlichting vanaf komende zondagavond. Hans Bonte (Vooruit), burgemeester van Vilvoorde, wijst erop dat de politie een positief advies heeft gegeven voor de maatregel. “Mensen kunnen zich soms onveiliger voelen, maar er zijn geen aanwijzingen dat verduisterde wegen tot meer inbraken leiden. We volgen de situatie uiteraard op, en zullen de beslissing bijsturen of terugdraaien als het nodig blijkt.”

