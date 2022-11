Bekend volk met Thaise keukenproblemen in ‘SOS Piet XL’

Bekend volk krijgt vandaag culinaire hulp van Piet Huysentruyt. Eerst zit Nathalie Meskens met een groot probleem in de keuken, en daarna is het dolle pret met De Romeo’s.

Nathalie, nochtans zelf zeer goed in vegan koken, probeert al een hele tijd een vegan tompoes te maken, maar slaagt er niet in. “Het ziet eruit alsof het al eens gegeten is”, geeft ze eerlijk toe. Piet heeft een simpele oplossing voor haar probleem, maar moet eerst wel zijn schoenen uit doen alvorens hij haar uit de nood mag helpen…. Nathalie heeft een grote liefde voor Thailand, en ook het volgende gerecht komt uit die keuken. Gunther Levi wil een echte pad thai leren maken, want als we zijn vrienden Chris en Davy mogen geloven, trekt die op niet veel. “Het is Vlaamse thai, maar het moet Thaise thai zijn”, is de opdracht van Gunther.

Nog op het menu: een dikke côte à l’os saignant bakken zonder dat het resultaat een schoenzool is, Chicken nuggets die voor een keertje niet te droog zijn en een goede sabayon voor bij de mosselen.

‘SOS Piet XL’, VTM, woensdag om 20.45u