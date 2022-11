Kalidou Koulibaly (ex-Genk) schiet Senegal voorbij Ecuador naar achtste finales

Sleutelmoment: De winning goal van Kalidou Koulibaly. Voor de voormalige verdediger van Racing Genk, die nu bij Chelsea speelt, was het zijn eerste doelpunt in 66 interlands.

Man van de match: Ismaïla Sarr, die de eerste Senegalese goal – een strafschop – afdwong. Hij bracht Genkenaar Preciado meermaals in de problemen.

Hem gaan we ook onthouden: Moises Caicedo. Na zijn topmatch tegen Nederland toonde de ex-middenvelder van Beerschot zich opnieuw aan de wereld door te scoren.

Het was erop of eronder voor zowel Ecuador als Senegal, maar de Zuid-Amerikanen hadden één voordeel: een gelijkspel volstond. Het leek echter alsof ze te zeker waren van hun stuk. Na tien minuten hadden ze al 0-2 in het krijt kunnen of moeten staan. Eerste pikte Idrissa Gueye een voorzet goed mee, maar knalde hij wild naast. Vervolgens kwam Dia, die tegen Qatar nog de score had geopend, alleen voor doelman Galindez, maar ook zijn schot miste alle richting.

Opletten toch maar, want aan de overkant liep ene Enner Valencia rond. En de co-topschutter van het toernooi was uit op een record: hij wilde de zevende opeenvolgende WK-goal van Ecuador maken. Op vrijschop kreeg hij een eerste kans, maar zijn poging werd geblokt, ook in de rebound.

Terechte penalty

Lange tijd gebeurde er dan niets. Er was alleen nog een blessurebehandeling voor Preciado – bij Genk hielden ze even hun hart vast – en een schietkans voor Ismaïla Sarr, na mistasten van diezelfde Preciado. De bal vloog maar net over de kruising. Rusten dan maar met 0-0? Neen, toch niet. Net voor de pauze dook Sarr opnieuw op in de zestien en hij werd getorpedeerd door Hincapié – Turpin wees terecht naar de stip. De Watford-winger zelf eiste de elfmeter op en trapte netjes in het hoekje. 0-1: Senegal wipte zo over Ecuador.

Ismaïla Sarr loopt na zijn omgezette elfmeter richting de Senegalese fans. — © REUTERS

Hoogst vervelend, zo oordeelde Valencia, en hij probeerde Sabaly nog een rode kaart aan te naaien na een robbertje. Goed geprobeerd, maar er was echt niks aan de hand. Dat je nog maar denkt dat je de VAR dan kan bedotten… Gustavo Alfaro, de Ecuadoriaanse bondscoach, wist dat het op een andere manier moest. Hij begon de tweede helft met twee verse krachten, al bracht dat niet meteen beterschap. We noteerden enkel een kopballetje van Estrada ver naast – een kans kon je het zelfs niet noemen.

‘Belgische’ goals

Ook Djorkaeff Reasco viel dan maar in – vernoemd naar een oud-wereldkampioen, voor wie bijgelovig is… Maar het was een voor ons Belgen oude bekende die er vanuit het niks 1-1 van maakte. Torres kopte een corner door en Moises Caicedo tikte aan de tweede paal binnen. De 21-jarige middenvelder, vorig seizoen nog aan de slag bij Beerschot en overladen met lof na zijn match tegen Oranje, was door het dolle heen.

Caicedo (ex-Beerschot) schreeuwt het uit na de 1-1. — © REUTERS

Ecuador dus weer geplaatst, maar lang duurde dat niet. Amper twee minuten later kwam Senegal opnieuw op voorsprong. Ook de derde goal van de avond viel op stilstaande fase en het was Kalidou Koulibaly – ex-Genk dan weer – die mocht juichen. Voor de Chelsea-verdediger zijn allereerste interlandgoal, in zijn 66ste match. Meteen een levensbelangrijke.

De rood-groen-wit geverfde fans op de tribunes konden hun dansje weer inzetten. Helemaal tot op het einde, want de Leeuwen van Teranga hielden dit keer wél stand. Wat een triomf voor Aliou Cissé, die met Sadio Mané zijn vedette zag uitvallen maar zich toch voor de volgende ronde kon plaatsen. In 2002 haalde hij als speler al eens de kwartfinales, twintig jaar later kan hij als bondscoach dat kunststukje proberen te herhalen. Begin dit jaar won hij ook al de Afrika Cup, dus 2022 kan voor Cissé sowieso niet meer stuk.

Het was nog even stressen voor Aliou Cissé, maar zijn team hield stand. — © REUTERS

Ecuador: Galindez, Preciado (85’ Porozo), Torres, Hincapié, Estupinan, Franco (46’ Sarmiento), Gruezo (46’ Cifuentes), Caicedo, Plata, Estrada (64’ Reasco), Valencia

Senegal: E. Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, I. Sarr, P. Gueye, I. Gueye, Ciss (74’ N. Mendy), Ndiaye (74’ Dieng), Dia (90+4’ Cissé)

Doelpunten: 44’ I. Sarr (str.) 0-1, 68’ Caicedo 1-1, 70’ Koulibaly 1-2

Gele kaarten: 66’ I. Gueye

Scheidsrechter: Clément Turpin (Fra)

Toeschouwers: 44.569