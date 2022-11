Oranje slentert kleurloos voorbij Qatar, maar staat wel als groepswinnaar in de volgende ronde

Sleutelmoment:Halverwege de eerste helft zet Gakpo een versnelling in door het centrum. Hij krijgt de bal terug van Klaassen en rondt haarfijn af in de benedenhoek. 1-0 en meteen is de kous af voor Qatar.

Man van de match:Gakpo, alweer. Waar Oranje in principe vooral ballen in het mandje van Depay legt, lijkt het op dit WK toch vooral van het rastalent van PSV te moeten komen.

Hem onthouden we ook: Geen enkele Qatarees. Geen goals, geen punten en nog minder animo. Grijzer kon het optreden van het gastland op dit WK niet zijn.

Van Gaal blijft intussen rustig verder sleutelen bij Oranje. Voor de derde groepswedstrijd pakte hij ook voor de derde keer uit met een ander middenveld en een ander spitsenduo. Deze keer koos hij voor De Roon naast De Jong en achter Klaassen op het midden. Het bracht niet meteen veel zoden aan de dijk. Het blijft stroef en traag gaan bij Nederland. Ook tegen Qatar, toch het zwakke broertje op dit WK, kwam het alleen moeizaam aan kansen. Depay kwam voorin voor het eerst aan de aftrap en maakte - herstellend van een blessure - weer wat meer minuten, maar ook hij is nog zoekende.

Vonk of genster

Dat kan niet van Cody Gakpo gezegd worden. De aanvaller van PSV is de enige die af en toe een vonk of genster veroorzaakt bij Oranje. Ook tegen Qatar. Balletje achter het steunbeen naar Klaassen, doorlopen en vervolgens haarfijn afwerken. Echt een goal waar heel veel kwaliteit in zat, alweer. Zijn derde op dit WK en daarmee is hij de eerste Nederlander ooit die in alle drie groepswedstrijden weet te scoren én ook in zijn eerste drie WK-wedstrijden raak treft. Verder was het toch vooral een langgerekte geeuw. We zijn meer gewend van Oranje. De wedstrijd domineren lukte wel, maar de matige Qatarese verdediging echt in de vernieling spelen, zat er helemaal niet in. De combinaties gingen vooral door het centrum en stropten daar. Via de flanken kwam er geen gevaar.

Kort na de rust had Nederland de zaakjes wel helemaal op het droge. Klaassen lag opnieuw aan de basis. Depay trapte nog op Barsham, maar Frenkie de Jong was goed gevolgd. Daarmee was ook de groepswinst meteen zeker. Net na het uur haalde Van Gaal vervolgens uit veiligheidsoverwegingen Depay naar de kant. Van hem wordt veel verwacht in de knock-outfase, maar écht overtuigen kon hij tegen Qatar niet. Hij krijgt zaterdag wel nog een nieuwe kans om het WK kleur te geven. Dan mag Nederland de tweede ronde van dit toernooi op gang trappen. Daarin wacht de tweede van groep B waarin zowel Engeland, de VS, Iran als Wales nog kans maken om door te stoten. Wie Oranje tegemoet kijkt, weet Van Gaal vanavond al.

NEDERLAND: Noppert – Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind – De Roon (83’ Koopmeiners), De Jong (86’ Taylor), Klaassen (66’ Berghuis) – Gakpo (83’ Weghorst), Depay (66’ Janssen).

QATAR: Barsham – Mohammad (85’ Khidir), Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed – Alhaydos (64’ Assadalla), Madibo (64’ Boudiaf), Hatem (85’ Alaaeldin) – Ali (64’ Muntari), Afif.

Doelpunten: 1-0 Gakpo (Klaassen) (26’), 2-0 De Jong (49’), 3-0 Berghuis (68’)

Strafschoppen: geen

Gele kaarten: Aké (52’)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Bakary Gassama (Gam)

Toeschouwers: 66.784