Onze tv-tips: zakenvrouwen, blond sekssymbool en een steengoede thriller

Dragon Women

Canvas, wo, 22.50u

Vrouwen in de financiële sector vormen nog steeds een kleine minderheid, vooral in de hogere machtssferen. Deze documentaire is een reeks portretten van senior vrouwen in de financiële sector. Gefilmd op het werk, thuis en in hun vrije tijd, vertellen ze ons wat hen succesvol maakte en delen ze de technieken die ze moesten toepassen om te overleven in een concurrentiële sector. (tove)

Van Norma Jeane tot Marilyn Monroe

NPO2, wo, 22.35u

Ze was het symbool van de vorige eeuw en is nog steeds een van de grote iconen van de American Dream. Meer dan 60 jaar na haar dood blijft de legendarische actrice Marilyn Monroe tot de verbeelding spreken. Op het eerste gezicht lijken we alles over haar te weten, maar schijn bedriegt. Deze documentaire geeft nieuwe geheimen prijs over de vrouw die het licht zag als Norma Jeane Mortenson. (tove)

No country for old men

VTM4, wo, 20.35u

Thriller van Joel en Ethan Coen met Tommy Lee Jones, Javier Bardem en Josh Brolin. De film werd gebaseerd op de roman van Cormac McCarthy, die een Pulitzerprijs ontving. De film won twee Golden Globes en werd genomineerd voor acht Oscars. Met vier beeldjes was de film de winnaar in 2008. De film start na het aantreffen van een fortuin in de woestijn. Het blijkt drugsgeld te zijn. (tove)