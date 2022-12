Drie nieuwe expo’s in Hasselt: blik op het oosten, blik op Hasselt en blik op het brein

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het cultuurcentrum in Hasselt maakten vier fotografen (Joke Timmermans, Mies Cosemans, Inge Delee en Pauline Poelmans) vijftig portretten van vijftigjarigen in Hasselt (t.e.m. 4/2).

East Enders II (t.e.m. 1/4) laat ons mee door de lens kijken naar Oost-Europa. Is Europa nu één sinds de val van de muur, of kijken we toch nog met andere ogen naar onze verre oosterburen zoals Oekraïne Hongarije en de Baltische Staten? Annika Haas volgde de Roma-gemeenschap in Estland en Lieven Gouwy legde het leven in een dorp in Moldavië vast.

© Annika Haas

In Thought Trails (t.e.m. 4/2) ten slotte richt Jackie Mulder de blik naar binnen. Ze vraagt zich af hoe onze hersenen werken als we onze gedachten laten dwalen. Ze gaat niet alleen met foto’s aan de slag, maar ook met houtskool, bijenwas, inkt, verf en scheursels uit oude boeken. Ze creëert zo een soort van collages. “In een contemplatief proces dat ontstaat door repetitief handwerk creëer ik een eigen wereld, kalmeer ik mijn geest en herstel ik wat beschadigd is. Mijn werk is letterlijk en figuurlijk ‘helend’.”