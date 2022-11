Nieuw in tijdrit: volgwagen moet voortaan verplicht volgen op 15 meter afstand

De regel zat eraan te komen en werd dinsdagmiddag bekrachtigd tijdens het UCI-congres dat in het Fairmont Hotel in Monaco wordt gehouden. Hoe de UCI-wedstrijdjury gaat meten dat er effectief 15 meter afstand is tussen renner en volgauto, is niet bekend.

Voor de tijdritfiets zelf zijn er nieuwe afmetingen die moeten gerespecteerd worden, afhankelijk van de grootte van de renner.

In Monaco raakte ook bekend dat de UCI zelf zoekt naar een nieuwe techniek om pinloze rugnummers te maken. Alleen in een tijdrit of ploegentijdrit mogen de rugnummers in een zakje worden gestopt om alles nog meer aërodynamisch te maken. De Internationale Wielerunie hoopt in 2024 ook in de wegwedstrijden een oplossing te vinden voor de rugnummers.