Warren Barguil loopt zaterdag zijn eerste triatlon naar 3000 meter hoogte op La Réunion: “Lopen van 2000 naar 3000 meter hoogte is toch apart”

Warren Barguil zet zaterdag een stap in het onbekende. De Bretoen van Arkéa-Samsic doet mee aan de 0-3000. Dat is een triatlon die op het Franse eiland La Réunion wordt gehouden.

‘0-3000’ is niet toevallig als naam van de triatlon gekozen. De finish ligt op Le Piton des Neiges, een berg van 3071 meters. Het is geen hele triatlon maar wel 1500 meter zwemmen, 45 km fietsen en 10 km hardlopen bergop. “Het fietsen zal me goed afgaan, maar het lopen van 2000 naar 3000 meter hoogte is toch apart”, aldus Barguil die door producent Ekoï van een speciaal pak wordt voorzien, inclusief helm.

“Voor mij komt deze triatlon op het ideale moment. Het is midden december. Dan zit je ook midden de voorbereiding op het nieuwe seizoen en is de kans op blessures ook klein”, aldus de 31-jarige Bretoen van Arkéa-Samsic die nog tot einde 2023 onder contract ligt. Het sportmerk Ekoï is een persoonlijke sponsor van de voormalige bergkoning van de Tour de France.