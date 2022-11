Demir roept festivalorganisatoren op om tijdig herbruikbare bekers te bestellen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir roept organisatoren van festivals en evenementen op om tijdig herbruikbare drankbekers te bestellen. Vanaf 2023 mogen er geen wegwerpbekers meer op de markt gebracht worden. “Organisatoren kunnen enkel een uitzondering krijgen als ze kunnen aantonen dat er onvoldoende herbruikbare bekers beschikbaar zouden zijn. En de bekerleveranciers zeggen dat er genoeg bekers zullen zijn”, zo zei de N-VA-minister in het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD).

Al sinds 2020 zijn organisatoren van festivals en evenementen verplicht om drank te serveren in herbruikbare bekers, behalve wanneer ze minstens 90 procent van de wegwerpbekers inzamelen en recycleren. Sinds dit jaar is dat zelfs 95 procent. In navolging van de Europese Single Use Plastics-richtlijn (SUP-richtlijn) verbiedt België vanaf 2023 ook nieuwe wegwerkbekers op de markt, met uitzondering van papieren bekers met een coating, een dun plastic laagje aan de binnenkant dat voorkomt dat het karton de vloeistof absorbeert.

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir was de sector voldoende op voorhand op de hoogte van die maatregel. De N-VA-minister roept de organisatoren van festivals en evenementen op om niet te wachten met hun bestellingen voor herbruikbare bekers. “De sector van de leveranciers zegt dat er voldoende bekers zullen zijn, maar organisatoren moeten ook niet wachten en achteroverleunen tot april of mei om te bestellen”, aldus Demir. Uitzonderingen kunnen volgens haar enkel als organisatoren “kunnen aantonen dat er onvoldoende herbruikbare bekers beschikbaar zijn”.

De N-VA-minister laat ook verstaan dat ze bereid is om de regeling voor de lokale besturen te herbekijken. Die moeten sinds dit jaar namelijk op evenementen niet enkel werken met herbruikbare drankbekers, voor hen geldt sinds dit jaar ook een verbod op het gebruik van wegwerpborden, -kommetjes, -schaaltjes en -bestek.

“Ik krijg van lokale besturen heel veel vragen over die regeling, die in 2018 is beslist door de vorige regering. Wat met pannenkoeken, wafels, frietjes? Het is ook verwarrend voor cateraars. We gaan de regelgeving op het einde van dit jaar evalueren. Als blijkt dat ze niet werkbaar is, moeten we dat herbekijken. Ik sta daarvoor open”, aldus nog minister Demir.