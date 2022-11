Minstens twintig doden in Verenigd Koninkrijk na fout bij coronatests in laboratorium

Door de fout in het laboratorium zouden tienduizenden mensen foutievelijk negatief getest hebben. Daardoor zijn duizenden mensen, vooral in het zuidwesten van het land, die besmet waren met het coronavirus maar dat dus niet wisten, niet in isolatie gegaan of hebben ze zich niet verder laten testen. “Elke valse negatieve test leidde waarschijnlijk tot meer dan twee extra besmettingen”, klink het.

De fout heeft geleid tot naar schatting 680 extra ziekenhuisopnames en 20 extra sterfgevallen, blijkt uit een rappport van UKHSA, dat spreekt over menselijke fouten.

Het gaat om 39.000 tests die tussen 2 september en 12 oktober 2021 zijn afgenomen in een privaat laboratorium in de stad Wolverhampton. Het bedrijf, dat pas in mei 2020 na het begin van de pandemie in Groot-Brittannië werd geregistreerd, kreeg hiervoor zonder aanbesteding een contract ter waarde van 119 miljoen pond (137,75 miljoen euro) van de overheid en later nog eens 50 miljoen pond voor aanvullende PCR-tests.