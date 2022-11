Jennifer Lopez openhartig over breuk met Ben Affleck twintig jaar geleden: “Ik kwam in negatieve spiraal terecht”

Midden in haar wittebroodsweken, na haar huwelijk met Ben Affleck, heeft Jennifer Lopez teruggeblikt op haar woelige verleden met de filmster. Want in 2002 waren de twee al eens verloofd, maar toen liep het spaak.

“Het was heel pijnlijk toen we ons huwelijk twintig jaar geleden afgeblazen hebben”, vertelde J-Lo in de radioshow van Zane Lowe op de zender Apple Music 1. “Mijn hart is nooit zo hard gebroken als toen. Ik had eerlijk gezegd het gevoel dat ik ging sterven.”

Normaal functioneren was de volgende jaren erg moeilijk, zei Lopez nog. Laat staan muziek maken. “Zoals ik voor 2002 muziek maakte, dat heb ik eigenlijk tot nu niet meer gedaan. Achttien jaar lang zat ik in een negatieve spiraal, ik kreeg het gewoon niet goed. Maar nu wel. Er is een happy ending.”

En nu komt er dus nieuwe muziek van J-Lo. “Toen ik weer samen was met Ben, was ik zo geïnspireerd en emotioneel dat alles er zomaar uit kwam”, zei ze daar nog over. Op This is me… now zal ze zingen over haar zoektocht om de liefde opnieuw te vinden.