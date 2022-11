Nieuwe nationale vakbondsbetoging op 15 december

De beslissing om opnieuw de straat op te trekken, valt daags nadat de federale regering een verzoeningsvoorstel afklopte om de loononderhandelingen tussen bonden en werkgevers vlot te trekken. Maar dat voorstel vindt geen genade bij het ABVV. “Het verzoeningsvoorstel van de regering, met 0 procent loonmarge en een cheque van maximaal 750 euro, voldoet niet. Het is een pleistertje op een gapende wonde”, dixit de vakbond via Twitter. “Op 15/12 komen we in gemeenschappelijk vakbondsfront op straat voor een nationale betoging in Brussel.”

Ook het ACV besliste dinsdag na verschillende contacten om in gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV, ABVV en ACLVB actie te voeren 15 december, aldus de woordvoerder. De actie is voor het ACV heel belangrijk gezien de Europese top die dan plaatsvindt in Brussel, klinkt het. ACV wil met de actie doorduwen voor een prijsplafond. “Energie blijft een grote bekommernis voor onze leden.”

Op 9 november was er een nationale actie- en stakingsdag. ACV en ABVV mobiliseerden hun leden toen om te pleiten voor een prijsplafond voor gas en elektriciteit en tegen de loonnormwet.