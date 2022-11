Hij liep al in de kijker met rol als John Lennon én met ‘schandaalhuwelijk’: deze acteur wordt getipt als nieuwe James Bond

Wordt Aaron Taylor-Johnson (32) de nieuwe James Bond? De Britse pers is er alvast van overtuigd. Taylor-Johnson brak in 2009 door als John Lennon in de film Nowhere boy. Na de opnames trouwde hij met de regisseuse, maar door hun grote leeftijdsverschil kregen ze veel kritiek. Het koppel heeft ondertussen twee dochters.

Sinds Daniel Craig aankondigde dat No time to die zijn laatste Bond-film was, vallen de speculaties over zijn opvolger niet meer stil. Na al vijf andere Bonds, dropt de Britse krant The Sun een nieuwe naam: Aaron Taylor-Johnson. Nauwe medewerkers bij de Bond-fims vertelden de krant dat Taylor-Johnson in september een auditie is gaan doen in de Pinewood Studio’s in Buckinghamshire, nabij Londen waar de binnenopnames van de Bond-films worden gemaakt.

Aaron Taylor-Johnson was amper zes toen hij in Londen op het podium stond van een Macbeth-productie. Op zijn dertiende speelde hij zijn eerste filmrol: de jonge Charlie Chaplin in Shanghai Knights (2003) naast Jackie Chan. Voor The illusionist (2006) werd hij gecast, omdat hij van alle tieners die op auditie kwamen het best kon jongleren met ballen.

Langzaam maakte Aaron Taylor-Johnson wat naam. Ook bij de makers van de populaire Britse politieserie The bill, die hem in het tiende seizoen castten voor de rol van Jack Clough. En dat resulteerden dan weer in de rol in de BBC-reeks Casualty.

Maar Aaron Taylor-Johson hield de tv-serieaanvragen af. “Het is me te vluchtig. Ik bijt me liever vast in een filmrol, waar ik me helemaal kan in inleven”, zei hij in interviews. Op zijn achttiende kreeg hij de kans om zich vast te bijten in een personage, een mythisch personage: Aaron Taylor-Johnson werd geselecteerd voor de rol van John Lennon in de biopic Nowhere boy. Taylor-Johnson besefte heel goed “als ik daar de mist inga, kan ik mijn carrière opbergen. Het Britse publiek zal het niet pikken dat een jong acteurtje het icoon John Lennon bezoedelt.” Taylor-Johnson ontgoochelde niet. “Verrassend goede acteur”’, schreef The Guardian. “Subtiel gespeeld”, stelde Rolling Stone.

Oudere echtgenote

Ook de Britse tabloids schreven uitvoerig over Aaron Taylor-Johnson, maar hun focus lag elders. Op de première van de film was de acteur hand in hand met regisseuse Sam Taylor-Wood verschenen. “We zijn tijdens de opnames verliefd geworden”, zei de regisseuse. En ook: “Liefde is blind.” Die toevoeging deed ze om criticasters de mond al te snoeren. Sam was dan 42, Aaron was 19.

Aaron Taylor-Johnson en Elizabeth Olsen in Avengers: Age of Ultron. — © Jay Maidment

Maar het koppel geloofde in zijn liefde, trouwde en voegde hun familienamen samen: voortaan was zij Sam Taylor-Johnson (zo staat ze ook als regisseuse op de affiche van Fifty shades of grey) en hij Aaron Taylor-Johnson.

Het koppel kreeg ondertussen twee dochters en leeft nu samen met de twee dochters uit Sams eerste huwelijk in de VS. Toen het koppel tien jaar samen was, postte Sam op haar sociale media: “Tien glorieuze jaren. Mijn ongelooflijke echtgenoot. Ik hou van jou. Liefde overwint alles.” Daarmee verwees ze naar haar dubbele (darm en borst) strijd tegen kanker.

Sam en Aaron Taylor-Johnson. — © Abaca Press Photo

Aarons overtuigende vertolking van John Lennon leverde hem meteen daarna een hoofdrol op in de blockbuster Kick-ass, wat dan weer een ticket was voor een resem Hollywood-films waaronder een paar Marvel-producties zoals Captain America: The winter soldier en Avengers: Age of Ultron. Momenteel is hij te zien in de nieuwe Brad Pitt-film Bullet train.

Brad Pitt en Aaron Taylor-Johnson in Bullet train. — © AP

Liever jongere Bond

Straks wordt Aaron Taylor-Johnson misschien de nieuwe James Bond. Hij is 32 en dat is relatief jong om als Bond te debuteren. “We zoeken iemand met genoeg ervaring,die toch nog fris is voor het publiek”, zei producent Michael G. Wilson onlangs. Als wordt vastgehouden aan het idee van een jongere Bond dan vallen Tom Hardy (45) en Idris Elba (50) af, en blijft de Bridgerton-ster René-Jean Page (34) in running. Of wordt het toch een eerste vrouwelijke 007 met Claire Foy (speelde Elisabeth in de eerste The crown-reeks) in de hoofdrol?