Jonge Bilzenaar Gilles-Arnaud Bailly nummer één van de wereld bij de junioren

Voor de speler van de Wilson Luxilon Tennis Academy is dit de kroon op het werk. Hij speelde dit seizoen 2 grandslamfinales bij de junioren. Zowel op Roland Garros als de US Open trok hij aan het kortste eind in de finale. Voorts won Bailly dit jaar het EK U18 en mocht hij van kapitein Johan Van Herck al eens meetrainen met het Belgische Daviscupteam. Op de European Open dwong hij David Goffin tot een slopende driesetter. Zijn eerste match ooit op het ATP-circuit.

Bailly ziet zijn sterk jaar nu bekroond met de nummer 1-positie op de wereldranglijst bij de junioren. Onze landgenoot lost de Paraguayaan Daniel Vallejo af, die volgend jaar 19 wordt en daardoor geen junior meer is.