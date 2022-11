‘Dunkelflaute’ treft ons land en buurlanden: amper zonne- en windenergie

De term is een samentrekking van twee woorden uit het Duits: dunkel en flaute. Donker en flauwe wind. De combinatie van die twee maakt dat er amper groene energie geproduceerd wordt. Zonnepanelen wekken amper energie op door de afwezige zon, en ook windenergie wordt er amper aangemaakt. Denk daar de winterse temperaturen bij met verhoogd verbruik en je ziet meteen het probleem: de groene manieren om energie te produceren zijn afwezig en er moet op andere manieren extra elektriciteit geproduceerd worden.

Hoe dat opgelost wordt? Door meer elektriciteit te gebruiken die opgewekt wordt met fossiele brandstoffen. Van de elektriciteit die dinsdag in ons land verbruikt wordt, komt 46 procent van kerncentrales, 37 procent van gascentrales, 4,21 procent uit biomassacentrales, 4,44 procent uit zonne-energie en 0,07 procent uit windenergie. Ter vergelijking: 0,14 procent van de geïnstalleerde capaciteit voor het opwekken van windenergie wordt benut, en 7,68 procent van de geïnstalleerde capaciteit van de zonnepanelen in ons land.

Volgens Luc Pauwels, energiespecialist bij VRT nieuws, zal er ook woensdag amper hernieuwbare energie zijn. “In onze buurlanden ook bijna niets”, schrijft hij op Twitter.

Een dunkelflaute komt de jongste jaren steeds vaker voor. Hoe meer er op groene energie gerekend wordt, hoe groter de kans dat de term voorkomt. Vorig jaar was er één, op 16 november, en in januari 2017 duurde die zelfs negen dagen. Als ze zich voordoen, wordt de hoeveelheid energie die van elders geïmporteerd wordt verhoogd. Volgens Nederlandse experts is de verwachting dat een Dunkelflaute zich eens om de twee jaar zal blijven voordoen.

Het voorvallen van een dunkelflaute is koren op de molen van wie vindt dat we er niet zullen komen met enkel groene energie. N-VA-voorzitter Bart De Wever bijvoorbeeld, die van de gelegenheid gebruik maakt om op Twitter op te roepen om de wet op de kernuitstap op te heffen. “In de ideale wereld van Groen verdwijnt het nucleaire balkje en mag dat opgeteld worden bij de energie uit gas. Complete waanzin”, aldus De Wever.

