Voor bijna 8.000 euro aan boetes geïnd bij controles in Borgloon en Heers

Borgloon/Heers

De douane hebben voor bijna 8.000 euro aan boetes geïnd bij controles ter hoogte van de keuring in Heers en de N79 in Borgloon. Twee auto’s werden getakeld omdat de bestuurders de boete niet konden betalen. In twee auto’s zat ook rode diesel.

De politie haalde drie bestuurders voor maximum 6 uur aan de kant na een positieve alcoholtest. Er werden nog zes processen-verbaal opgesteld voor allerlei inbreuken zoals het niet conform de regels uitbouwen van een auto, het ontbreken van een keuringsbewijs tot het niet hebben van en verzekering. Een auto werd getakeld. mm