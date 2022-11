‘Game of thrones’-actrice voelt zich in nieuwe serie voor het eerst mooi op het scherm

Hoewe ze ook carrière heeft gemaakt als model, heeft de 44-jarige Britse actrice Gwendoline Christie, bij ons vooral bekend door haar rol als Brienne of Tarth in de populaire fantasyserie ‘Game of thrones’, zich nog nooit mooi gevoeld op het scherm. Tot nu. In de nieuwe Netflix-serie ‘Wednesday’.

‘Wednesday’ is een nieuwe serie van regisseur Tim Burton en gaat over het gelijknamige zusje uit de beroemde ‘The Addams family’-films. Gwendoline Christie speelt de rol van Larissa Weems, de directeur van de Nevermore Academy, de school van Wednesday. “Het is echt de eerste keer dat ik me mooi voel op het scherm”, aldus Christie. “Ik moet hiervoor mijn extreme dankbaarheid betuigen aan Tim (Burton, red.), Colleen Atwood (de kostuumontwerpster, red.) en ons haar- en make-upteam.”

“Colleen is een echte legende. Wat zij doet, is bijna hekserij op het vlak van transformatie. Het was de eer van mijn leven om met haar en Tim samen te werken.”

Christie bedankt haar regisseur ook voor de vrijheid die ze kreeg voor haar rol. “Hij zei dat ik kon doen wat ik wou met het personage. Ik had bij Weems echt het gevoel van een heldin in Hitchcock-stijl en vreemd genoeg dat Tim net hetzelfde idee.”

Volgens Christie worden “Hitchcock-heldinnen” vaak geplaagd door trauma’s, maar zijn ze wel erg ambitieus en zijn ze bereid tot risico’s om hun doel te bereiken.