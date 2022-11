Natuurfotograaf Arne Moons (24) brengt kerstsfeer met eekhoorns: “Met de foto’s maak ik ludieke kerstkaartjes”

Arne Moons, een natuurfotograaf met engelengeduld, stond begin deze maand nog volop in de kijker met zijn voederkijkbril om vogels van heel dichtbij te bestuderen. De twintiger is ook al geruime tijd bezig met het fotograferen van eekhoorns die in de bossen van Wechelderzande pindanootjes of eikels uit een miniatuur-winkelkar komen halen.

Naar aanleiding van de nakende feestdagen bedacht Arne Moons een alternatieve setting. “Ik heb een setting voor kerstfoto’s geplaatst met een cadeautje en een kerstboom ernaast”, legt Arne Moons uit. “De opstelling voor de eekhoorns stond er amper dertig minuten of de diertjes zaten er al aan.”

Natuurfotograaf Arne Moons bracht eekhoorns in een kerstsetting in beeld. — © Arne Moons

Op de foto’s is heel goed te zien hoe de eekhoorntjes komen snuisteren in het kerstcadeau of er een nootje uitnemen. Arne Moons heeft kerstkaartjes laten maken van de bijzondere foto’s. “Er is keuze uit zes ludieke eekhoornfoto’s. Met een deel van de winst koop ik nieuw voeder voor de eekhoorns”, vertelt de gepassioneerde natuurfotograaf. Een kerstkaart met eekhoorn kost drie euro per stuk. (bvdl)

Arne Moons liet ludieke eekhoorn-kerstkaarten maken van zijn foto’s. — © Arne Moons

Facebook of Instagram: Wereld der eekhoorns