Eden Hazard en Thibaut Courtois ontkennen rel bij de Rode Duivels: “Gevochten met Jan Vertonghen? Neen, hij is groter dan ik”

De Rode Duivels sluiten de rangen na het verhaal van de Franse sportkrant L’Equipe over de kletterende ruzie in de kleedkamer. Ze ontkenden gisteren al dat Vertonghen, Hazard en De Bruyne neus aan neus hadden gestaan, maar sleutelspelers Eden Hazard en Thibaut Courtois kwamen nog eens de puntjes op de i zetten. “Er zijn veel leugens verteld.” De Belgen zaten wel een uur samen om andere spanningen uit te klaren en Kroatië voor te bereiden

Het Franse L’Equipe houdt het been stijf. Zij nemen niet terug dat Jan Vertonghen na de nederlaag tegen Marokko zijn ongenoegen uitte in de kleedkamer en daarop neus aan neus kwam te staan met Eden Hazard en Kevin De Bruyne tot Lukaku alle partijen scheidde. De Belgen zijn nochtans formeel. “Het probleem is dat er veel leugens verteld worden.”

Wat is er dan eigenlijk exact gebeurd in de kleedkamer na Marokko?

Hazard: “Niets bijzonders eigenlijk. Er zijn heel veel stommiteiten geschreven.”

Courtois: “Kijk, ik was als eerste in de kleedkamer. Natuurlijk was ik boos, want iedereen zag hoe ik de dug-out bijna kapotsloeg na de nederlaag. Maar dat is de winnaarsmentaliteit. Ik heb dan 20 minuten in de kleedkamer gezeten en er is niets gebeurd. De trainer heeft wat gesproken, maar er heeft niemand geschreeuwd. Dat heeft ook geen nut na een match.”

Er is dus geen verhitte discussie geweest met Jan Vertonghen?

Hazard: “ Nogmaals: alleen de coach sprak. Het zou ook niet slim zijn van mij om te vechten met Jan Vertonghen, want hij is veel groter dan ik. (lacht) Natuurlijk was iedereen ontgoocheld na Marokko. Als er dan zou gelachen zijn, was er echt een probleem.”

Courtois: “We hebben geen problemen in de groep. Niemand was gelukkig na het verlies, maar er worden van buitenaf verhalen gecreëerd die intern onrust stoken. We moeten die negativiteit als groep buitenhouden.”

Eden, Vertonghen leek ons toch boos te zijn nadat jij op de persconferentie al lachend zei dat de verdediging traag was.

Hazard: “Mijn ploegmaats kennen me toch. Dat was als grapje bedoeld. Soms geef je een interview en zeg je dingen zonder na te denken. Jan vroeg me achteraf of ik dat gezegd had en hij kon ermee leven. Ik zeg zoveel al lachend. Dat is nu eenmaal hoe ik ben, maar ik kan ook serieus zijn.”

Courtois: “Het probleem zijn ook de sociale media. Daar worden zaken opgepikt en opgeblazen totdat er een zaak wordt gecreëerd die niet bestaat. Soms staan daar dingen die wij niet zo gezegd hebben en dat kan problemen veroorzaken.”

© BELGA

Kevin De Bruyne zei in The Guardian bloedserieus: “Het WK winnen? Geen kans. We zijn te oud.” Dat kwam ook hard aan. Hij lijkt er zelf niet in te geloven.

Hazard: “Ik heb met Kevin gesproken. Hij gelooft er wel nog in - meer zelfs dan vroeger - want anders zou hij hier niet zijn. Hij heeft gewoon gezegd dat we 4 jaar ouder zijn dan op het WK 2018. Niet alleen de defensie, maar ook het offensieve compartiment. We moeten nu vooral als goed collectief voetballen en dan zal het individuele talent weer naar boven komen. De Bruyne heeft vertrouwen in ons.”

Courtois: “Leeftijd hoeft geen probleem te zijn. Wij spelen bij Real Madrid. Dat is niet de jongste ploeg en toch wonnen we de Champions League. Benzema won op zijn 34ste de Gouden Bal, Luka Modric is 37 en loopt alsof hij 20 jaar oud is. Oké, Eden speelt nu misschien iets anders dan bij Chelsea indertijd, maar we moeten als ploeg presteren.”

Normaal waren Theate en Carrasco voorzien voor deze persconferentie. Daarna werd dat veranderd in Eden Hazard en Jan Vertonghen, maar Jan haakte alsnog af.

Courtois: “Dat Jan Vertonghen hier niet is, heeft louter met praktische redenen te maken. Hij had andere verplichtingen. Het was wel belangrijk om hier twee kaderspelers te zetten.”

Hazard: “We hadden gisteren nog een groepsgesprek van een uur. Daar is onder meer beslist om Arthur (Theate, red) en Yannick (Carrasco, red) niet naar de media te sturen. In de huidige omstandigheden was dat niet aangewezen.”

Waarover ging het groepsgesprek als er niets gebeurde na Marokko? Andere spanningen?

Hazard: “Ik geef toe: ik beleef één van de moeilijkste momenten in mijn 14-jarige interlandcarrière. Ik maakte al veel mooie periodes mee, maar nu lossen we de hoge verwachtingen niet in. Niet die van het land en niet die van jullie. Dat zorgt voor ontgoocheling en daarom moesten we eens alles uitpraten. We zijn een grote ploeg en grote ploegen staan op in moeilijke momenten. Wat er ook geschreven wordt in de media.”

Courtois: “Het was beter om eens allemaal samen eerlijk ons gedacht te zeggen dan dat er gepraat wordt in kleine groepjes. Iedereen heeft open en bloot zijn mening gegeven en we zijn niet te lief geweest voor elkaar. Ik heb ook het woord genomen, maar wat er exact is gezegd houden we intern.”

© BELGA

Is daar ook besproken wie dat ‘”foute verhaal” heeft gelekt aan L’Equipe?

Courtois: “Neen, want het verhaal klopt niet, maar iedereen neemt het wel aan als de waarheid. Het zijn ook niet altijd de spelers die info lekken. We werken hier met zoveel mensen en als er dan iets naar buiten komt... Soit, als we zoiets ontdekken dan is dat de laatste dag van die persoon bij de Rode Duivels.”

De angel is er dus uit: kan de focus nu op Kroatië liggen?

Courtois: “Woorden zijn goed, maar het is nu tijd voor actie. De coach heeft enkele plannen klaarliggen om Kroatië aan te pakken. Tegen Marokko stond de organisatie al goed, maar misten we enkele facetten om de tegenstander offensief pijn te doen. Daar werken we aan.”

Hazard: “Het wordt geen makkelijke match tegen de vice-wereldkampioen, maar ik weiger te denken dat dit de laatste WK-match wordt. Onze mindset moet zijn: geen schrik hebben en hongerig zijn om te winnen. Hun ploeg is ook al wat verouderd. Wij zijn genoeg verenigd om Kroatië te kloppen.”