Jambon trekt naar Finland, bakermat van MyData-beweging: “We moeten duurzaam en veilig omgaan met onze gegevens”

Na zijn bezoek maandag aan de Estse hoofdstad Tallinn houdt Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdag halt in Helsinki, hoofdstad van Finland. In navolging van Finland wil Vlaanderen een koploper zijn in de internationale MyData-beweging, die burgers de controle over hun data terug in handen wil geven.

Naast de oorlog in Oekraïne vormt digitalisering de rode draad van het tweedaagse bezoek van de Vlaamse minister-president aan Estland en Finland. Dat is een kolfje naar de hand van Jambon, die tevens Vlaams minister van Digitalisering is.

In de schaduw van de orthodoxe Oespenski-kathedraal en het standbeeld van Havis Amanda ontmoette Jambon dinsdagochtend de Finse minister van Transport en Communicatie, Timo Harakka. Digitalisering en specifiek 4G, 5G en zelfs 6G, de zesde generatie van telecommunicatienetwerken, waren het onderwerp van gesprek. Vervolgens trok het gezelschap naar het Finse innovatiefonds Sitra, dat huist in de voormalige hoofdkantoren van technologiebedrijf Nokia.

Het Finse parlement richtte dat fonds op in 1967 als geschenk om de vijftigste verjaardag van Finland te vieren. Sitra profileert zich als een drijvende kracht van maatschappelijke verandering en legt zich onder meer toe op duurzame oplossingen en een eerlijke data-economie. Bij Sitra stelde Digitaal Vlaanderen de plannen voor het Vlaams datanutsbedrijf voor, een technologie van datakluizen en een datasluis die de Vlaming de controle over zijn data moet teruggeven.

MyData

Dat idee past binnen de internationale MyData-beweging, die haar oorsprong vindt in Finland. “Nu laten we onze data roekeloos rondslingeren, zoals we vroeger papiertjes op straat lieten vallen”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jambon. “Maar ook in de digitale wereld moeten we duurzaam en veilig omgaan met onze gegevens.” Zwerfdata, zo je wil, moeten dus vermeden worden. Met het Vlaams datanutsbedrijf wil Vlaanderen dan ook een koploper zijn van de MyData-beweging. De oprichting van dat datanutsbedrijf staat morgen/woensdag op de agenda van het Vlaams parlement.

Na een bezoek aan het papierconcern Stora Enso en een lunchseminarie met Luc Sels, de rector van KU Leuven, en de rectoren van de Universiteit van Helsinki en de Aalto-universiteit, staat een bezoek aan de huidige hoofdkantoren van technologiebedrijf Nokia op het programma. ‘The Quiet Parade’, een tentoonstelling van de Belgische kunstenaar Hans Op de Beeck, in het museum Amos Rex vormt het sluitstuk van het Finse bezoek van de minister-president, die ook cultuur in zijn portefeuille heeft zitten. In Helsinki stelt de kunstenaar een Gesamtkunstwerk van 24 beeldhouwwerken, een soundscape en een videokunstwerk voor.

Noordstrategie

Het bezoek van Jambon aan Estland en Finland past binnen de Noordstrategie van de Vlaamse regering, waarbij Vlaanderen aansluiting wil vinden bij de welvarende landen in het noorden. De bedoeling is om nieuwe diplomatieke, politieke, economische en culturele contacten te leggen en te onderhouden met Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, de Baltische staten, Nederland en Duitsland. Op Letland na heeft Jambon intussen alle landen die het onderwerp vormen van de Noordstrategie bezocht.