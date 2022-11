Kameroense keeper André Onana verlaat WK na onenigheid met bondscoach: “Ik heb me altijd naar behoren gedragen”

André Onana zal niet meer spelen op het WK voetbal 2022 in Qatar. Hij heeft Doha verlaten. De doelman van Kameroen werd voor de wedstrijd van maandag tegen Servië (3-3) door zijn coach Rigobert Song al opzijgeschoven om disciplinaire redenen.

Onana lichtte zijn vertrek uit de selectie van ‘De Ontembare Leeuwen’ dinsdag toe in een persbericht. “Gisteren (maandag, red.) mocht ik niet op het veld staan om Kameroen te helpen, zoals ik altijd doe, om de doelstellingen van het team te bereiken”, aldus de ploeggenoot van Romelu Lukaku bij Inter. “Ik heb me altijd naar behoren gedragen en het team naar succes geleid.”

“Ik heb al mijn inspanningen en energie gestoken in het ontwarren van een dubbelzinnige situatie, maar ik heb niet de ontvankelijkheid gekregen waarop ik had gehoopt”, bleef hij ietwat vaag. “Sommige momenten zijn moeilijk te verwerken. Ik houd echter altijd rekening met en respecteer de beslissingen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de leiding en het toezicht op ons team.”

© AFP

De keeper betuigde nog zijn steun aan zijn teamgenoten. “Kameroen vertegenwoordigen is een immens voorrecht. De natie eerst en voor altijd.”

Maandag na het gelijkspel van Kameroen tegen Servië, waardoor de Ontembare Leeuwen nog een kleine kans maken op kwalificatie, had bondscoach Song het over zijn eerste doelman. “Je moet je aanpassen aan de discipline van het team. Als je dat niet kunt, als je je niet kunt aanpassen aan wat we van dit team vragen, denk ik dat je een stap opzij moet zetten en je verantwoordelijkheid nemen.”

Kameroen speelt vrijdag zijn derde match in groep G tegen Brazilië, dat al gekwalificeerd is. Devis Epassy zal opnieuw tussen de palen staan voor Kameroen.