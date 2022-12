Dé klassieke eindejaarscocktail die je nodig hebt voor een groter gezelschap: de Billie-mimosa

Giet sinaasappelsap in een fluitglas.

Prosecco van Gancia

Deze goudkleurige prosecco uit de Veneto-regio wordt gemaakt van glera-druiven. Het aroma is fruitig, waarbij appel het meest naar voren komt. De smaak is eerder droog wat een mooie balans geeft in de zoet- en frisheid.

www.gancia.it