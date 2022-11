Juffen, ouders en medeleerlingen lezen week lang voor in De Letterboom

Borgloon

Tijdens de voorleesweek mochten de leerlingen van de vrije basisschool De Letterboom in Jesseren elke ochtend bij een andere leerkracht gaan luisteren naar een mooi verhaal. Er waren verschillende thema’s zoals griezelen, de Sint en verliefdheid. Ook op andere momenten werd er gelezen of voorgelezen. Zo kwamen ook de ouders en grootouders mee lezen. De leerlingen van het zesde leerjaar vertelden een verhaaltje uit een boekje aan de kleintjes. “Eigenlijk lezen we hier erg graag en doen we dat vaak het ganse schooljaar door.” (rudc)