Tongenaren schenken collectie huisjes voor kerstdorp in de Basiliek

Tongeren

Drie weken lang timmerden zo’n 10 personen van de Vrienden van de Kerststal elke avond aan het kerstdorp in de basiliek van Tongeren. De opstelling verschilt ook nu weer van de vorige edities. Robert Doucet uit Koninksem schonk zijn collectie huisjes voor het dorp. Pronkstuk is een schaalmodel van de kerk van Koninksem. Overbuur Martin Bertrand schonk de verzameling kerstspullen van zijn ouders. Hun spullen fleuren de doopkapel op als ‘speelkamer’. In diezelfde kapel kan je ook kennismaken met de collectie miniatuurkerststallen van Magda en Oger uit ’s Herenelderen. Ook wordt er een inzamelactie gehouden voor de kwetsbare inwoners: in alle kerken kan iedereen een pakje met droge voeding of speelgoed langs brengen. Die zullen verdeeld worden door Sint-Vincentius en door het . diro