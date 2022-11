Tongerse jeugddienst bezorgt 250 gezinnen fijne Sinterklaas tijdens geefplein

Tongeren

Zondag organiseerde de stedelijke jeugddienst weer een Sint-geefplein in de zaal onder de Sint-Maternuskerk in de wijk Paspoel. De medewerkers van De Schakelaar zorgden ervoor dat het speelgoed bij de juiste families terechtkomt. “We hebben bewust geen reclame gemaakt”, zegt Stijn Vliegen van de jeugddienst. “Tijdens de covidpandemie werd er al heel veel speelgoed ingezameld. Tijdens het geefplein kwamen er meer dan 250 personen langs om hun keuze te maken. We hebben de tafels met de spullen tot drie keer moeten bijvullen. Naast speelgoed hadden we ook wat kinderkleding in aanbieding.” (diro)